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Фестиваль «Нур» стал одним из лучших молодежных проектов России

Фестиваль «Нур» стал одним из лучших молодежных проектов России

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.06.2022 0 6

Жюри подвело итоги конкурса «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий», среди 10 победителей – Международный фестиваль медиаискусства «Нур», который проводится в Казани и объединяет медиахудожников, музыкантов, хореографов и специалистов в области цифрового искусства. Об этом сообщает Роскультцентр.

Во всероссийском конкурсе принимали участие более 500 творческих команд из 67 регионов страны, которые представили на суд жюри заявки по 14 различным направлениям.

Конкурс организован Российским книжным союзом при поддержке Фонда культурных инициатив, учрежденного по инициативе Президента России Владимира Путина, и проводится Роскультцентром.

Кроме десятки победителей экспертное жюри выбрало сто конкурсных работ, которые включат в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели 2022», его передадут представителям крупнейших компаний креативного сектора на «Российской креативной неделе», а также направят главам субъектов РФ.

tatar-inform.ru

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