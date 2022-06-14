Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Республику Мордовия

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправляется с рабочим визитом в Республику Мордовия. Здесь пройдет очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению XII Всероссийского сельского Сабантуя.

В Республике Мордовия проживают в мире и согласии представители 119 национальностей, в том числе, 43 тысячи человек – татары.

В Мордовии национально-фольклорный праздник «Сабантуй» имеет статус республиканского — наряду с «Акша келу», «Раськень озкс» и «Велень озкс». Можно сказать, он давно перерос в большую и доброжелательную площадку межнационального и межконфессионального общения. Здесь также традиционно проходят республиканский конкурс татарских красавиц «Татар кызы Мордовия», республиканский фестиваль-конкурс татарской песни «Авылым тавышлары». Издается на татарском языке газета «Юлдаш», дети изучают в школах родной татарский язык.

XII Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 1-2 июля 2022 года. Учредителями мероприятия выступают Исполком Всемирного конгресса татар, Ассоциация татарских сел России и Министерство культуры Республики Татарстан.