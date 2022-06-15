В ДУМ РТ определили порядок проведения Курбан-байрама в Татарстане

Совет казыев и Совет улемов ДУМ РТ утвердили порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза в Татарстане в 2022 году.

8 июля (пятница) определен днем Арафа, 9 июля — Курбан-байрам (он ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа). В этот день во всех мечетях республики пройдут праздничные намазы по случаю Курбан-байрама. Гает-намаз в мечетях сельской местности рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца. (Например, 9 июля в Казани солнце восходит в 03:11, в Актаныше – в 02:51, в селе Старое Дрожжаное – в 03:24. Будьте внимательны ко времени восхода солнца!).

В Казани определен следующий порядок проведения мероприятий в честь праздника Курбан-байрам:

• 02:30 – утренний намаз;

• 02:35-03:10 – рецитация Священного Куръана;

• 03:10-03:40 – праздничный вагаз;

• 03:41 – гает-намаз;

• 03:45 – проповедь на арабском языке, чтение Куръана, ду’а.

После совершения праздничного намаза в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения. В г. Казани забой жертвенных животных продолжится до 20.23 часов 11 июля (до заката солнца). Сумма нисаба для жертвоприношения составляет 32 тысяч рублей.

8, 9 июля и 10, 11, 12 июля наступают дни такбира Ат-Ташрик. В эти дни (начиная с утреннего /фаджр намаза 8 июля до икенде/аср намаза 12 июля включительно) после каждого фарз намаза (всего 23 раза) верующие произносят такбир-ташрик: «Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд». Мужчины произносят такбиры вслух, а женщины – шепотом.

В этом году день Арафа приходится на пятницу, а значит, хаджии будут удостоены звания хаджиакбар. Тем, кто не совершает хадж, рекомендуется поститься в четверг и пятницу, что считается очень благочестивым поступком.

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