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В Ивановской области прошла встреча по проведению праздника Сабантуй

В Ивановской области прошла встреча по проведению праздника Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.06.2022 0 10

На днях председатель ДУМ и НКАТ Ивановской области, муфтий Ивановской области Фярит Усманович Ляпин провел встречу с членами Общественной палаты по проведению очередного Сабантуя в Иваново. В этом году народный праздник посвящен  1100-летию принятия ислама как государственной религии народами  Волжской Булгарии.  Проведение праздника запланировано на 18 июня.  Инициатором  проведения Сабантуев в Иваново с первых дней является муфтий Ивановской области Фярит Усманович Ляпин. Его трудами и трудами его помощников – представителей Национально-культурной автономии татар региона и Духовного управления мусульман Ивановской области – при поддержке областной и городской администраций – праздник стал масштабным, общенародным и любимым всеми ивановцами и гостями города.

Отметим, что Сабантуй уже идет по России. По уже сложившейся традиции делегация из Иваново посетила Сабантуй в Тетюшах (Республика Татарстан), который проходил 12 июня 2022 года в День России. Теперь на Сабантуй в Иваново, который проводится уже более 25 лет, ожидают приезд делегации из Тетюшей, что также является многолетней традицией.

В Иваново Сабантуй уже давно стал многонациональным народным праздником. Здесь проводятся концерты с участием ивановских и татарстанских артистов, соревнования по национальной борьбе на поясах «корэш» с обязательными призами для победителей. Народные игры, дегустация блюд национальной татарской кухни. В рамках Сабантуя действует Шатер духовно-нравственного просвещения, где можно узнать больше об исламе, его духовно-нравственных принципах и традициях, почитать намаз,  познакомиться с мусульманской религиозной литературой, в том числе и новыми изданиями, задать вопрос профессиональному имаму и получить квалифицированный ответ, послушать лекцию по исламским дисциплинам.

iv-tat.ru

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