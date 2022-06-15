Василь Шайхразиев ознакомился с территорией проведения XII Всероссийского сельского Сабантуя

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Республике Мордовия.

Председатель Национального Совета ознакомился с территорией, где будет проходить XII Всероссийский сельский Сабантуй. Также здесь присутствует руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. С объектами проведения праздника гостей ознакомил Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сидоров.

Праздник плуга пройдет на двух площадках. 1 июля большой концерт творческих коллективов состоится в селе Лямбирь. 2 июля основные мероприятия Сабантуя пройдут возле села Аксеново Лямбирского района, на участке площадью более 80 гектаров.

Сегодня также пройдет очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению XII Всероссийского сельского Сабантуя.

На Всероссийском сельском Сабантуе ожидается участие Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Василь Шайхразиев также ознакомился с социальными объектами, включенными в программу посещения Президента.

Учредителями XII Всероссийского сельского Сабантуя выступают Исполком Всемирного конгресса татар, Ассоциация татарских сел России и Министерство культуры Республики Татарстан.