Студенты Алтайского государственного университета прошли практику в Центре татарской культуры «Дулкын»

Студенты Алтайского государственного университета прошли практику в Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна). Студенты группы 8.127, специальности Религиоведение и группы 8.112, специальности Регионоведение России. В течении двух недель ребята изучали татарскую культуру, литературу, традиции и историю и изучали работу организации изнутри. Студенты не только провели систематизацию литературного и материального фонда центра, но и помогли в реализации мероприятий. За время работы студенты

Горовая Анжелика : Мне посчастливилось проходить практику в Центре татарской культуры «Дулкын». Было очень интересно и познавательно узнать о быте, традициях, культурных ценностях татарского народа. Также мы познакомились с историей центра и его деятельностью. Я была рада оказаться в татарском центре.

Думлер Максим : Меня направили проходить практику в центре татарской культуры «Дулкын». Придя в центр в первый раз, я понял, что мне повезло с «местом дислокации». Крайне познавательной была деятельность в рамках практической работы. Имея возможность взглянуть на татарскую культуру с другого ракурса, прикоснуться к ней, я открыл для себя татар, их особенности, быт и историю, с новой стороны. Очень хотелось бы провести больше времени в общении с татарским народом.

Трубачева Алина : При прохождении практики в АКОО «Дулкын» (Волна) я получила новый интересный опыт, узнала о культурных особенностях татарского народа. Выпала удача познакомиться редкими изданиями начала XX века, а так же с элементами татарского костюма, пообщаться с носителями культуры. Я услышала много занимательных историй. Появилось желание глубже разобраться в культуре и языке.

Ращупкина Елизавета : Центр татарской культуры «Дулкын» отличное место для прохождения практики! В центре множество познавательной, исторической и культурной литературы, татарских нарядов и принадлежностей с которыми можно ознакомиться и приобщиться к татарской культуре. Руководители данного цента внимательны к практикантам, рассказывают много интересного не только о представителях татарской культуры, но и о представителях других национальностей.

Мероприятие прошло в рамках субсидий администрации города Барнаула для некоммерческих организаций на ведение уставной деятельности.