Сабантуй-2022 в Казани: программа праздника

В этом году татарский народный праздник «Сабантуй» пройдет в Казани на 4 площадках – в Березовой роще жилого массива Мирный, Дербышки, Лесопарковой зоне озера Лебяжье и на МКСК «Казань». На общегородском празднике ожидается яркая и насыщенная программа.

18 июня праздник пройдет на Казанском ипподроме, начало в 16.30. В программе: 14 захватывающих скачек и заездов, розыгрыш призов, концертная программа и праздничный салют.

19 июня народные гулянья начнутся в 9.30 в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки в Лесопарке Лебяжье.

На центральной площадке в поселке Мирный будут работать сельские подворья муниципальных районов Татарстана. Творческие коллективы Арского, Алексеевского, Буинского, Высокогорского, Зеленодольского, Кукморского, Заинского, Лаишевского Менделевского, Нурлатского, и Рыбно-Слободского районов покажут гостям праздника самобытную культуру и традиции народов, проживающих на территории республики.

В 11.00 на главном майдане начнется театрализованный пролог. После пролога для гостей праздника состоится концерт со звездами татарской эстрады, среди которых Зайнап Фархетдинова, Зуфар Билалов, Зинира и Ризат Рамазановы, Ландыш Нигматжанова.

Затем начнутся соревнования по национальной спортивной борьбе «Татарча көрәш». На центральном майдане на двух коврах в соревнованиях примут участие лучшие батыры Казани и Республики Татарстан. Победители и призеры различных категорий будут награждены ценными призами. Победитель в абсолютной весовой категории получит традиционный приз – барана и квадроцикл. Народные гуляния на главном Майдане продолжатся до определения главного батыра праздника, приблизительно до 16 часов.

Также в березовой роще пройдут площадки празднования, подготовленные районами г.Казани. Там будут развернуты многочисленные концертные и интерактивные площадки, точки общественного питания.

Традиционно для всех желающих будут организованы соревнования по поднятию гирь, городошному спорту и другие популярные конкурсы Сабантуя. Будет работать торговля, аттракционы.

trt-tv.ru