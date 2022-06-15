В Саранске прошло заседание оргкомитета по проведению XII Всероссийского сельского Сабантуя

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Республике Мордовия.

Сегодня он принял участие в очередном заседании организационного комитета по подготовке и проведению XII Всероссийского сельского Сабантуя. Здесь также присутствовал Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сидоров, Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев и др.

С докладами о разных аспектах подготовки к мероприятию выступили представители министерств Республики Мордовия и ответственные лица. Речь шла о ходе выполнения работ по инженерной и коммунальной инфраструктур, благоустройстве территорий, о ходе подготовки спортивной инфраструктуры, выставочных мероприятий и др.

XII Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 1-2 июля 2022 года. Учредителями мероприятия выступают Исполком Всемирного конгресса татар, Ассоциация татарских сел России и Министерство культуры Республики Татарстан. В Республике Мордовия проживают в мире и согласии представители 119 национальностей, в том числе, 43 тысячи человек – татары.