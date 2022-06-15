Ансамбль «Хәзинә» гастролирует по ХМАО — Югре

Песенный коллектив Татарского культурного центра — ансамбль «Хәзинә» совершает гастрольный тур по Ханты-Мансийскому автономному округу.

11 июня артисты выступили в Нижневартовске на окружном Сабантуе. Вечером того же дня ансамбль выступил ещё на одном Сабантуе — в городе Мегион.

12 июня «Хәзинә» выступила в городе Покачи также на местном Сабантуе. 13 июня прошло выступление в Когалыме.

Песенный коллектив Татарского культурного центра — ансамбль «Хәзинә» планирует принять участие в федеральном Сабантуе в Ульяновске.

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