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Ансамбль «Хәзинә» гастролирует по ХМАО — Югре

Ансамбль «Хәзинә» гастролирует по ХМАО — Югре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.06.2022 0 2

Песенный коллектив Татарского культурного центра — ансамбль «Хәзинә» совершает гастрольный тур по Ханты-Мансийскому автономному округу.

11 июня артисты выступили в Нижневартовске на окружном Сабантуе. Вечером того же дня ансамбль выступил ещё на одном Сабантуе — в городе Мегион.

12 июня «Хәзинә» выступила в городе Покачи также на местном Сабантуе. 13 июня прошло выступление в Когалыме.

Песенный коллектив Татарского культурного центра — ансамбль «Хәзинә» планирует принять участие в федеральном Сабантуе в Ульяновске.

avtonomiya.tatar

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