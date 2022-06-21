В Нефтеюганске прошел татарский народный праздник Сабантуй

В минувшие выходные в Нефтеюганске состоялся татарский народный праздник – Сабантуй. В течение дня жители моги познакомиться с обычаями и традициями этого народа. На Юбилейной площади прошли национальные игры, состязания, и впервые состоялся конкурс на лучший рецепт чак – чака. Специальный репортаж Олеси Беловой.

“Сабантуй – это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ. В переводе с татарского сабан – это плуг, туй – свадьба или праздник. Также похожий праздник существует у некоторых народов Поволжья, и тюркских народов Кавказа. Но они имеют свою особенность.”

По традиции праздник в Нефтеюганске начался после того как на площадь с флагом заехала конница. А приглашенные гости поздравили всех причастных.

“Желаю нам всем, чтобы сегодня туй наш состоялся. Чтобы мы все отдохнули и зарядились доброй, положительной энергией на целый год. С праздником!”

“Пусть Сабантуй принесет в каждый дом радость, благополучие и достаток. В каждую семью гармонию, и любовь. Желаю всем отличного настроения, счастья, здоровья. Мира вам и вашим близким. С уважением Владимир Семенов.”

Среди приглашенных был и представитель национального совета Всемирного конгресса татар. Основная цель его приезда: познакомиться с городом, и посмотреть какие Нефтеюганцы дружные, несмотря на разные национальности.

“На самом деле мы приехали с делегацией из города Нижневартовска воочию увидеть. Как мир и дружба сочетаются с многими горожанами вашего года. На самом деле я увидел улыбку, детский крик, смех. Это радует нас, особенно в тот год, который называется наследием.”

Почетной медалью конгресса был награжден нефтеюганский композитор Венер Мухамадеев, автор многих песен о Нефтеюганске, Заслуженный деятель культуры нашего округа.

“Для нас большая неожиданность, но очень заслуженно, потому что если в лице республики Татарстан, от Всемирного конгресса татар в лице председателя Шихрозиева. Такую достойную, для нас очень величественную получить награду огромное удовольствие.”

После официальной части площадь разделилась на несколько площадок. На одной из них проходил фестиваль – конкурс “Секрет любимого Чак – Чака”. Одна из конкурсанток специально приехала из Пыть-Яха, и удивила подачей всех, в том числе и жюри.

“Моя мама, она тоже повар с многолетним стажем. Мне всегда было интересно как она готовит. Всегда следила, даже не спрашивая как она это делает, я просто смотрела. И у меня желание возникло с детства. Первое блюдо мое, которому я научилась, была лапша. Потом бабушка научила меня печь пироги. В 11 лет я уже готовила Чак – Чак. В 12 лет бурсаки.”

На следующей площадке проходила национальная борьба Корэш. Это вид спортивного единоборства на поясах, в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов. Сургутянин Ришат Файзуллин уже более 20 лет занимается этим видом спорта.

“По сабантуям ездим, участвуем. Это наш национальный вид спорта Корэш. Всегда в Нефтеюганск едем, здесь весело, уютно, приятно. Люди добрые, и спортсмены все сильные приезжают сюда со всего округа. Даже кто по России выступает, сюда приезжает.”

Еще один из участников также каждый год приходит на Сабантуй и участвует в национальной борьбе. Для него это праздник души и отдыха.

“- Каждый год, как он проходит я его посещаю. Каждый год борюсь, занимаю первые места. На 95 сегодня боролся, выиграл. Барана к сожалению не получилось выиграть, но в следующий раз подготовимся и заберем барана. – Как вам атмосфера здесь? – Как в песте, атмосфера по кайфу. Кайфуем тут, все нормально.”

А с 3-х часов дня начались национальные игры “А у нас играют так”, в которых мог принять участие каждый желающий, даже несмотря на возраст.

“На сабантуе принято проводить различные игры и состязания для демонстрации силы, и ловкости. Так как праздник еще и веселый, проводятся шуточные состязания. Самыми распространенными, традиционными являются бег в мешках, с яйцом в ложке, или с ведрами полными воды на коромысле, и многое другое.”

По словам организаторов, праздник удался. На протяжении всего времени горожане улыбались, смеялись, танцевали. Ведь долгие 2 года, все с нетерпением ждали эти народные гуляния.

“Я считаю, что большой плюс, большая заслуга главы нашего города. Потому что она тоже первый раз это все проводит, но на таком высоком уровне. У нас впервые проходил конкурс – фестиваль Чак – Чака, рецепт приготовления. Уж на столько людям понравилось, и сказали на будущий год уже в расширенном составе, и уже лучше подготовимся.”

У жителей города праздник оставил только положительные эмоции и приятные воспоминания. Со сцены выступали наши коллективы и приезжие артисты из ближайших городов. А завершились народные гуляния после 8 часов вечера.

Нефтеюганск (Ханты-Мансийский Автономный округ)