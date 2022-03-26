В Нижнекамске проходит турнир по национальной борьбе «Көрәш» памяти Галеева

В этом году за звание лучших борются 35 команд и более 300 сильнейших спортсменов не только из Татарстана, но и других регионов России.

Интерес к соревнованиям объясняется личностью выдающегося борца Данила Галеева. Он – восьмикратный чемпион РСФСР, семикратный чемпион ТАССР по национальной борьбе, шестикратный победитель республиканского турнира М. Джалиля, десятикратный абсолютный батыр Сабантуев Нижнекамска.

В 1998 году за высокие спортивные достижения Данилу Юнусовичу присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Республики Татарстан» посмертно.

«В Нижнекамске стало доброй традицией проводить турнир памяти Данила Галеева. Наша территория славится своими батырами, и это нас очень радует. Наша цель – сохранить традиции народа и провести на высоком уровне турнир по национальной борьбе, воспитать чемпионов, победителей. Желаем успехов нашим борцам!», – поприветствовал спортсменов Рамиль Муллин.

Для спортсменов и гостей соревнований выступили творческие коллективы города, а после начались состязания.

e-nkama.ru