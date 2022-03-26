В Алькеевском районе организовали конкурс “Татар малае, татар кызчыгы-2022”

В целях реализации Федерального Партийного проекта «Историческая память» Алькеевским местным отделением Партии «Единая Россия» и детским садиком «Теремок» был организован конкурс «Татар малае, татар кызчыгы-2022» среди воспитанников старшей группы садика.

Воспитательница Гульнур Рифкатовна рассказала детям о культурном наследии татарского языка, о татарских национальных костюмах, об особенностях национального орнамента, о быте татарского народа и о праздниках. Ребятам разъяснили значение слов, обозначающих татарскую национальную одежду: калфак, камзул, тюбетейка. Затем были показаны книги с изображением татарских национальных костюмов.

После этого ребята приступили к практической части мероприятия: разгадывали загадки, рассказывали стихи на татарском языке, пели песни и танцевали татарский народный танец. Дети активно отвечали на вопросы и демонстрировали свои знания.

После окончания конкурса были определены ее итоги. В номинации «Татар малае-2022» выиграл Мусин Амирхан, а в номинации «Татар кызчыгы-2022» Сафина Инзиля. Участникам и победителям были вручены призы от местного отделения Партии «Единая Россия».

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