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В Алькеевском районе организовали конкурс “Татар малае, татар кызчыгы-2022”

В Алькеевском районе организовали конкурс “Татар малае, татар кызчыгы-2022”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 26.03.2022 0 8

В целях реализации Федерального Партийного проекта «Историческая память» Алькеевским местным отделением Партии «Единая Россия» и детским садиком «Теремок»  был организован конкурс «Татар малае, татар кызчыгы-2022» среди воспитанников старшей группы садика.
Воспитательница Гульнур Рифкатовна рассказала детям о культурном наследии татарского языка, о татарских национальных костюмах, об особенностях национального орнамента, о быте татарского народа и о праздниках. Ребятам разъяснили значение слов, обозначающих татарскую национальную одежду: калфак, камзул, тюбетейка. Затем были показаны книги с изображением татарских национальных костюмов.
После этого ребята приступили к практической части мероприятия:  разгадывали загадки, рассказывали стихи на татарском языке, пели песни и танцевали татарский народный танец. Дети активно отвечали на вопросы и демонстрировали свои знания.

После окончания конкурса были определены ее итоги. В номинации «Татар малае-2022» выиграл Мусин Амирхан, а в номинации «Татар кызчыгы-2022»  Сафина Инзиля. Участникам и победителям были вручены призы от местного отделения Партии «Единая Россия».

alkeevskiy.tatarstan.ru

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