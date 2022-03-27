Герой России Дамир Юсупов:«Отец сподвигнул меня стать пилотом»

«Кажется, что в небе ничего нет, но ведь безгранично оно… » Г. Тукай

Часто случаются ситуации, когда человеческая жизнь висит на волоске. И порой ее исход зависит не от минут, а даже от секунд. Подобное произошло и на рейсе аэробуса A-321 «Уральских авиалиний», который летел из Москвы в Симферополь. На его борту находились 233 человека, 7 из которых были членами экипажа. Жизнь всех у них была под угрозой. Чудом можно назвать посадку лайнера, влетевшего в стаю птиц и лишившегося сначала одного, а потом и второго двигателя, на кукурузное поле в Подмосковье. За данный подвиг наш соотечественник первый пилот Дамир Касимович Юсуповудостоился высокого звания – Герой России. Национальный герой – гость редакции журнала «Гаилә hәм мәктәп». Он рассказал о своих школьных годах, мечтах молодости и патриотизме.

– Дамир Касыймович, обычно, когда летчиков отправляют в небо, им желают мягкой посадки, а как вас провожают родные? Вообще, верите ли Вы в поверья, вещие сны, присутствуют ли они в профессии пилота? Ведь даже наш Тукай говорил: «Кажется, что в небе ничего нет, но ведь безгранично оно… ». Скажем, в ночь на 15 августа 2019 года, перед тем самым судьбоносным рейсом, не было ли какого-то предчувствия, предупреждения «сверху»?

– Летчикам также желают, чтобы число взлетов было равным числу приземлений. Жена, каждый раз провожая на рейс, желает мне удачи в делах, чтобы все было хорошо. Перед вылетом я сам всегда стараюсь прочитать молитву. В предрассудки я не верю, а вещие сны мне снятся редко, так что и им я не придаю значения. В тот день все было как и всегда, даже ничего не снилось, по привычке проснулся рано утром и начал готовиться к рейсу. Вообще, верно будет подметить, что среди летчиков не принято говорить о полете, как о «последнем»; мы больше предпочитаем слово «крайний». Правда, я заметил, что бортпроводники обычно носят с собой какие-то талисманы, вешают на сумки какие-то игрушки. Я таким никогда не занимался. Перед выходом у меня есть привычка проверять, чтобы с собой был телефон, часы, ключи – самое необходимое.

– Трудно представить, каким мужеством нужно обладать, чтобы не потерять контроль над собой, когда в Ваших руках судьба стольких людей. Что Вы пережили в тот момент? Вы больше поверили в себя или в свой опыт? Или это было осознание ответственности за жизнь пассажиров и инстинкт самосохранения?

– Мы старались выполнять все так, как нас учили, как предписывала инструкция. Когда в воздухе случается аварийная ситуация, само собой начинаешь волноваться, психоэмоциональное состояние тоже начинает играть важную роль. К сожалению, когда отказывает сначала один, а потом и второй двигатель, варианта вернуться в аэропорт уже не остается. Более того, мы к тому моменту не успели набрать ни скорость, ни высоту… С подобными ситуациями мы сталкиваемся во время обучения: нас учат справляться с отказами двигателей, с пожарами, другими непредвиденными ситуациями. Правда в тот раз ситуация сильно отличалась от учебных, было не так, как в книжках написано. Мы приняли решение садиться на кукурузное поле. Какие-то решения были выполнены по инструкции, какие-то рождались самой ситуацией. Да, безусловно, было бы удобнее, если бы оставалась возможность развернуться и посадить самолет в аэропорту, но такой возможности уже не было. Когда самолет начал падать, у нас уже выбора не осталось. Благодаря Аллаху мы успешно приземлились без жертв и потерь. К сожалению, самолет сильно пострадал, но то, что мы выжили – это подарок Всевышнего – нам дали еще один шанс жить, нужно быть благодарными за такую возможность. Конечно, за штурвалом самолета сидел я, но в том, что все сложилось так успешно, заслуга не только моя. Важную роль сыграл и второй пилот Георгий Мурзин, члены бортэкипажа. В тот момент каждый показал необходимый профессионализм, не растерявшись в сложной ситуации. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Бортпроводники не до конца осознавали, что происходило. Ведь они были в салоне, а мы с Георгием Мурзиным сидели в кабине, видели показания приборов, осознавали, что происходит. Безусловно, в подобных ситуациях всегда есть место волнению, мы ведь не роботы.

– Как сильно пострадал сам самолет?

– Чаще всего, после таких серьезных происшествий самолеты не ремонтирует, они больше не поднимаются в небо. В этот раз тоже было принято такое решение.

– Изменилось ли Ваше отношение к жизни после этого судьбоносного события и к выбранной профессии?

– Безусловно, самое главное в жизни – это сама жизнь, дарованная тебе; благополучие близких и родных. А касаемо моей профессии, то я даже и не думал менять ее. Горести-страдания, жизненные хлопаты – это все второстепенное. Главное, как я уже говорил, жить и быть невредимым, верить во Всевышнего.

– Что поменялось в Вашей жизни после получения звания Героя России?

– Пресса уделила особое внимание этому событию. В первый месяц я не летал совсем. Я участвовал во многих мероприятиях, форумах, музыкальных концертах; встречах, был почетным гостем на занятиях, посвященных патриотической теме, в вузах, школах; участвовал на «уроках мужества», телепередачах. По приглашению руководителя «Роскосмоса» Д. О. Рогозина мы даже посетили станцию Байконур. Общественная жизнь в роли Героя России тоже требует много времени и сил – принимаю участие в открытии «Геройских парт» в школах. В то же время жизнь идет своим чередом: семья, дети, любимая работа.

– Во времена нашего детства все мальчики и даже некоторые девочки мечтали стать космонавтами. Сейчас же приоритеты поменялись: мечтают о работе предпринимателя, кресле депутата. Говорят, что вам поступали предложения выдвинуть свою кандидатуру в депутаты…

– Как вам известно, к своей мечте я шел долго. Заниматься ничем другим, идти в политику не планирую, пока я всем доволен.

– Нам известно, что Вы сначала отучились в политехническом техникуме, а потом ушли в армию. В 1999 году, по окончании срока службы, поступили на юридический факультет Чувашского государственного университета имени И. Ульянова. И только в 32 года Вы окончили Бугурусланское летное училище, являющееся филиалом Петербургского государственного университета гражданской авиации, а после –Ульяновский институт гражданской авиации. А уже в 2018 году стали пилотом воздушного судна. Чем Вас привлекала эта профессия, чем она завораживала?

– Я ведь все детство провел в отцовском вертолете. Мой отец, Касыйм Камилевич Юсупов, сам родом из Поволжья. После окончания летного училища женился и уехал из Сызрани в город Игарка Красноярского края. Он пилот вертолета, мама, Мянзиля Абдулхаевна, работала фельдшером в аэропорту. Мы – все трое их сыновей – выросли в окружении авиации. Иногда отец брал меня с собой на работу. Вертолет летит низко; во время полета я мог наслаждаться красотой природы: таежные леса, река и озера. Я гордился, что мой отец был пилотом. С тех пор я начал поглядывать на небо, влюбился в него. Сколько себя помню, всегда мечтал стать пилотом, когда вырасту. В 1993 году окончил школу, но попасть в летное училище не смог – не прошел отбор из-за глаз. Наверное, надо было попить витаминов, попробовать еще раз. Позднее я вспоминал и думал, что слишком легко я сдался. А ведь на зрение я никогда не жаловался. Может быть переволновался в тот день. Потом я решил, что нужно предпринять еще одну попытку, не корить себя за то, что не осуществил мечту. В 2010 году решил проходить еще один отбор. Я подумал, что сделаю все возможное и если пройду, то на то воля Аллаха, а если нет – то такова судьба. И меня приняли!

– Нам, конечно, интересно все: и как проходили детские годы, и отношение в семье, роль учителей и их советов. Когда Вы думаете о тех годах, что первое приходит на ум?

– Детство мое проходило в Советском Союзе и было самым обычным, как и у всех детей. Как и все, я посещал секции и кружки: ходил на рисование, пел в хоре, играл в баскетбол; пару лет занимался боксом. Сначала был октябренком, потом пионером. В отличие от сегодняшних ребят, мы много играли во дворе с друзьями. Своих учителей вспоминаю с большим уважением. Они ведь не только преподавали, но и знакомили нас с жизнью, миром и Отчизной; прививали в нас любовь к природе и людям. В нашей школе не было проблем. Мы хорошо учились, старший брат был очень старательным, и я тоже периодически становился отличником. В семье все тоже было прекрасно, никогда не плакали, ни на кого не жаловались, поддерживали себя и друг друга. Девочек дома не было, всю работу мы выполняли сами. И у меня растут соколята – 3 сына. Детям от первого брака – Ильясу и Исмаилу – 16 и 14 лет, а Денисламу 5 лет, он родился у меня во втором браке. Старшие дети живут в другом городе, не часто удается с ними видеться. Но тем не менее, и они бывают у меня в гостях, и я у них – когда навещаю родной край. Родители и все родственники у меня живут в Сызрани. Время покажет, кем вырастут мои сыновья. Старшие ребята пока еще раздумывают о будущем, а младший уже определился он хочет стать пилотом: с малых лет увлекается авиацией, конструкцией самолетов, смотрит и читает о них. Говорят, что браки заключаются на небесах. История знакомства со второй женой тоже связана с небом – мы познакомились на борту самолета, посреди белых облаков. Мы сидели на соседних местах, познакомились, разговорились. Потом продолжили общение и через некоторое время обручились. На тот момент у нее уже была дочь, сейчас Анне 9 лет.

– Как считаете, что самое важное в воспитании ребенка? Будучи Героем Росси, Вы в будущем сможете стать примером и образцом не только для своих детей, но и для всей подрастающей молодежи. Кому как ни вам известно, как воспитывать настоящих мужчин.

– Я считаю, что важно воспитать у ребенка патриотизм, уважение к пожилым людям; также нужно не забывать и о трудолюбии, стремлении к знаниям. Важно помнить о своем здоровье, уделять внимание личной гигиене. Уже со школьной скамьи нужно занять себя спортом – он укрепляет тело, приучает к дисциплине. Я не помню, чтобы отец сидел с нами и читал нам нравоучения, несмотря на это мы выросли настоящими мужчинами. Он научил нас, что нужно уметь постоять за себя.

Подпись к фотографии

На снимке – чета Юсуповых на памятной скамье возле главного корпуса Чувашского государственного университета имени И.Ульянова в Чебоксарах. Прошлым летом учебное заведение, организовав специальную программу, пригласило Д. Юсупова в гости. Памятную скамью поставили в честь Героя России с участием студентов, преподавателей вузов, ректора. Все желающие там могут посидеть и отдохнуть.

Расиха Фаизова

Фотографии из личного архива Дамира Юсупова

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