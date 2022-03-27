В РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» состоялось заседание Президиума автономии

23 марта 2022 года в офисе РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» состоялось заседание Президиума автономии.

Участие приняли: Ж.З. Туктаров , Р.А. Ибрагимов , И.А. Акчурин , Б.У. Акжигитов ,Р.А. Зелимов , Р.Х. Алюшев , Т.Р. Абдрашитов ,А.Ш. Рахматулин, В.Ф. Мухамеджанова. В повестку заседания были включены следующие вопросы:

-проведение ифтара с участием заместителя премьер-министра РТ, председателя нац. совета “Милли Шура” ВКТ В.Г. Шайхразиева и Губернатора ПО О.В. Мельниченко (23 апреля)

-открытие мемориальной доски Э.Р. Тенишеву (23 апреля);

-проведение Всероссийского форума «Татары Пензы: национальная самобытность и религия», посвященного 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии с участием Губернатора ПО Мельниченко О.В. Издание одноименной книги (14, 15, 16 июля);

-участие РОО «ТНКА ПО» в благотворительной деятельности под эгидой ВКТ;

-организация мусульманского кладбища на территории Пензы;

-присвоение названия улице в г.Спутник именем Э.Р.Тенишева;

-установка стелы в честь основателя микрорайона «Ахуны» Шарафетдина Хабибулловича Потеева;

-установка стелы в с.Наровчат, в честь официального принятия ислама в качестве государственной религии;

-организация и проведение фестиваля «Мост дружбы»;

-перспективы изучения татарского языка;

-развитие татарского театра;

-выдвижение делегатов на очередной съезд ВКТ, по случаю 30-летия образования Всемирного конгресса татар (30 июля – 3 августа).

На заседании выступил председатель РОО «ТНКА ПО», Жиганша Зейнятуллович рассказал о проделанной работе в автономии за 2021. Было отмечено, что по всем направлениям деятельности проводится большая и плодотворная работа. В 2022 год будут проведены масштабные и значимые мероприятия, к которым сейчас идет активная и серьезная подготовка. Все участники поддержали запланированные мероприятия и выразили готовность оказать помощь в организации и проведении.

Татарская автономия Пензенской области