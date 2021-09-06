В Нижнекамске стартовало большое турне ведущих республиканских фестивалей

В нижнекамском парке Нефтехимиков состоялся первый концерт большого гастрольного тура сразу двух республиканских фестивалей — «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман».

«Текущий 2021 год для нас, нижнекамцев, наполнен особым смыслом. Наш город отмечает 55-летний юбилей. И сегодняшний масштабный концерт, который проходит благодаря республиканскому центру по поддержке творчески одаренных детей, молодежи и его идейному вдохновителю Дмитрию Туманову, благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова, является еще одним большим подарком жителям Нижнекамска», — обратился со сцены мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Он отметил, что за годы существования эти фестивали стали настоящим достоянием Татарстана и представляют собой одни из важнейших культурных событий, доказывающих, насколько талантлива молодежь республики.

На открытой площадке победители и лауреаты фестивалей в течение трех часов демонстрировали песни и танцы разных народов мира. К их выступлению присоединились студенты и выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории, музыкального и театрального училищ Казани. На одной сцене выступили обладатели Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», приглашенный солист театра La Scala (Милан) и Большого театра России (Москва) Рузиль Гатин, казанский вокальный дуэт Инсафа Ганибаева и Миляуши Нугмановой, детская хореографическая студия «ЛИК» города Набережные Челны, народный вокально-хореографический ансамбль «Мирас» города Заинска, обладатель Гран-при Всероссийского конкурса артистов эстрады, актер Московского театра мюзикла Алексей Родионов, певец и актер федеральных театральных проектов Михаил Урецкий и многие другие.

«Президент РТ прислал этот десант, чтобы показать жителям нашей прекрасной республики, что главное национальное достояние — это, конечно, дети. Мы счастливы быть здесь и выступать на красивейшей сцене. Спасибо мэру города за то, что мы сегодня здесь, в одном из лучших городов России. Как никто иной этот город заслуживает такого бриллианта, поэтому руководство „Созвездия-Йолдызлык“ и Министерство молодежи РТ приняли решение начать уникальный тур именно с Нижнекамска», — заметил генеральный продюсер фестивальных движений, лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

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