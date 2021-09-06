В Альметьевске дан старт строительству школы «Адымнар»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дали старт строительству нового полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» в Альметьевске.

Концепция комплекса предполагает обучение на русском, татарском и английском языках. Полилингвальные комплексы уже работают в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Актаныше.

Школа, площадью 24 625кв м, будет включать в себя типовые классы, бассейн с двумя чашами, столовую на 457 посадочных мест с готовочным цехом, просторные зоны рекреации, кабинеты труда, кулинарии, кройки и шитья, столярную мастерскую, библиотеку, актовый зал на 560 посадочных мест с современным светозвуковым оборудованием, 2 спортзала, комнаты продлённого дня со спальными местами для начальных классов, многофункциональные зоны.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в «Адымнар» применяются современные методики обучения, некоторые наработки в дальнейшем планируется транслировать на другие школы республики.

Минтимер Шаймиев обратил внимание, что такой проект единственный в России. «Выпускники данных школ будут конкурентоспособны на мировом уровне», – отметил он.

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