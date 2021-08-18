18-20 августа 2021 года в Нижнем Новгороде состоится XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Фаизхановские чтения». Организаторами мероприятия выступают Духовное управление мусульман Российской Федерации, Духовное управление мусульман Нижегородской области, Московский исламский институт и Нижегородский исламский институт имени Хусаина Фаизханова при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Благотворительного фонда «САФМАР».

XVII «Фаизхановские чтения» приурочены к 800-летию Нижнего Новгорода и приближающемуся 1100-летию принятия Ислама народами Волжской Булгарии, а основная тема конференции – «Многовековые традиции добрососедства и культурного взаимообмена народов Поволжья». Согласно утвержденной программе в рамках мероприятия 19 августа в Нижегородской Соборной мечети предстоит пленарное заседание и работа двух секций: «Ислам и межрелигиозный диалог на Нижегородчине: история и современность» и «Проект словарей «Ислам в Российской Федерации»: итоги и перспективы». Конференция проводится в рамках реализации в 2021 году Плана мероприятий по развитию исламского образования и обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры Ислама.

muslim.ru