Муфтий принял в ДУМ РТ председателя общества мусульман Чунского района Иркутской области

Сегодня, в 9-й день месяца Мухаррам (17 августа), муфтият Татарстана посетила председатель “Общества мусульман Чунского района” Духовного управления мусульман Иркутской области (Байкальский муфтият) Финдия Давлетхузина. Уважаемую гостью сопровождал заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах РФ Марс Тукаев. Во встрече также принял участие генеральный директор Фонда «Вакф РТ» ДУМ РТ Фирдус Галиуллин.

Гостей из Иркутской области принял муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и с удовольствием ознакомился с жизнью, достижениями в религиозной и национальной жизни татарских соотечественников, проживающих в этом регионе.

Финдия ханым приехала в Казань с радостной новостью: благодаря единству и стараниям татар поселка Чуна, местной мусульманской организации в их поселке выделили землю под строительство мечети. В настоящее время активисты проводят там субботники, расчищают и выравнивают место, а на время строительных работ возвели временное сооружение для совершения намаза. Представители татарско-мусульманской общественности Иркуртской области продемонстрировали Камилю хазрату эскизный проект будущей мечети, ознакомили его с национальным составом района, его географическими особенностями, промышленными предприятиями и т.д. Поселок Чуна расположен более чем в 800 километрах от областной столицы, здесь проживает более 9 тысяч человек, из них примерно одна тысяча – татары. Гости поделились свои планами сделать будущую мечеть центром татарской общественной жизни и в связи с этим интересовались опытом ДУМ РТ в этой области.

Муфтий хазрат пригласил будущих специалистов Чунской мечети получить образование на базе медресе “Мухаммадия”, рассказал первом татарском онлайн-медресе, об издательской деятельности муфтията, примечетских курсах татарского языка, бесплатных мобильных приложениях на татарском языке, проектах, направленных на развитие татарского языка.

Из рук муфтия в подарок гости получили издание на татарском языке “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” и выразили благодарность за советы по строительству мечети, организации образовательного процесса и социальной деятельности.

dumrt.ru