Юные баянисты Татарстана стали Лауреатами V Всероссийской летней творческой школе в Республике Крым

С 4 августа по 18 августа 2021 года для учеников старших классов детских музыкальных школ, учащихся музыкальных училищ (колледжей) и студентов высших музыкальных учебных заведений Российской Федерации были организованы занятия V Всероссийской летней творческой школе народно -ансамблевого и сольного мастерства в городе Алушта Республики Крым.

География участников довольно обширна: Нижний Новгород, Нижегородская область (Воскресенск, Дзержинск), Москва, Московская область (Шатура, Балашиха), Иваново, Республика Крым (Феодосия, Евпатория, Керчь), Йошкар-Ола, Иркутск, Пенза, Саратов, Забайкальский край (Чита), Красноярский край (Минусинск), Тольятти.

От Республики Татарстан в работе школы приняли участие: воспитанники детского народного ансамбля баянистов “Аксубай егетләре” Аксубаевского Районного дома культуры Семён Крайнов, Вадим Липатов и руководитель ансамбля Наиля Крайнова, а также ученик Азнакаевской детской школы искусств Зиатдинов Рубис и его преподаватель Флюра Зиннуровна Абсалямова.

Программа пребывания была очень насыщенной: занятия по секциям (балалайка, баян-аккордеон, домра), репетиции, вечерами – выступления в концертах для отдыхающих или участие в развлекательных мероприятиях пансионата. Успевали участники и погулять в огромном парке с реликтовыми растениями и покупаться в Черном море.

Среди участников школы и педагогов прошел конкурс исполнительского мастерства.

Все три участника из Татарстана стали Лауреатами конкурса: Семён Крайнов и Рубис Зиатдинов – лауреаты 1 степени, Вадим Липатов – лауреат 2 степени.

От души поздравляем Лауреатов и их руководителей с заслуженной победой!

ГБУ «Таткультресурсцентр»