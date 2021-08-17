В Елабуге состоялось открытие Международного фестиваля школьных учителей

XI Международный фестиваль школьных учителей состоится с 17 по 19 августа на базе Елабужского института КФУ.

Форум пройдет в смешанном формате, в том числе форум посетят более 400 учителей, 300 из которых – представители Татарстана. В дистанционном формате планируется участие 800-1000 представителей сферы образования регионов России.

Вот уже более десяти лет на базе Елабужского института Казанского федерального университета проводится крупный международный педагогический форум, позиционирующий достижения Татарстана в области высшей профессиональной и средней общеобразовательной школы – Международный фестиваль школьных учителей.

Мероприятие предваряет собой Республиканское августовское совещание работников образования и науки, являясь его практико-ориентированной площадкой, позволяющей включить в обсуждение путей дальнейшего развития образования практикующих учителей Татарстана и России.

История фестиваля школьных учителей началась в 2010 году – в Год учителя. Тогда государство впервые привлекло внимание широкой общественности к проблемам образования, обсуждению статуса и роли учителя. В Елабужском институте КФУ был организован республиканский форум, главными участниками которого стали лучшие учителя страны, готовые перенимать и внедрять инновации.

Фестиваль задумывался как единственная в России и первая в Татарстане площадка организации профессионального взаимодействия учителей, которая позволяет, с одной стороны, интегрировать в себе различные формы их интеллектуальной и социокультурной деятельности, обеспечивая возможность свободного обмена мнениями о развитии образования, самопрезентации, обсуждения комплекса проблем в их совокупности и взаимосвязи. С другой стороны, фестивальная форма предполагает насыщенную программу мероприятий, позволяющих включить участников в уникальную атмосферу образования как формы жизни и деятельности. Доказав свою востребованность, в 2011 году фестиваль получил статус всероссийского, а затем и международного.

Тематическая направленность фестиваля ежегодно определяется, исходя из потребностей времени, последних тенденций развития образования. В разные годы направлениями работы становились: «Подготовка учителя нового поколения», «Профессиональный стандарт учителя», «ФГОС нового поколения – методическое обновление школьного образования», «Цифровое поколение России».

За 10 лет в работе фестиваля приняли участие модераторы более 20 стран мира. Среди них – представители Технического университета Дрездена, Хунаньского педагогического университета, Центра современной педагогики Монреаля, Загребского университета, Университетского колледжа Дублина, Университета Висконсин-Мадиссон и других вузов мира. Было проведено более 1000 мастер-классов, участниками которых стали более 5000 учителей.

Организаторами форума неизменно выступают Министерство образования и науки РТ и Казанский федеральный университет при участии Регионального научного центра Российской академии образования в Приволжском федеральном округе.

Традиционным партнером выступает Республиканское общественное движение «Татарстан – Новый век», которое проводит конкурс проектов «Наш дом – Земля», направленный на реализацию и пропаганду принципов Хартии Земли. В списке партнеров форума – Татарский республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Главный информационный партнер – независимое педагогическое издание «Учительская газета». Информационную поддержку также оказывает журнал «Педагогика» и в этом году впервые – социально ориентированная некоммерческая организация «Образовательный союз».

Направления работы фестиваля:

1. Профилактика эмоционального выгорания учителя.

2. Урок XXI века: определение целей и задач с учетом требований ФГОС ОО к результатам обучения.

3. Учебник для школы XXI века.

4. Воспитание в XXI веке: новые вызовы.

5. Комплексный подход к организации медико-педагогического сопровождения образовательных процессов.

6. Национальное образование.

В рамках фестиваля пройдут:

– пленарная сессия с ключевыми участниками мероприятия (с представителями правительства РТ, Министерства науки и образования РТ, школьного сообщества РТ, родителями обучающихся);

– открытые лекции ученых и специалистов в области современного образования;

– мастер-классы по предметным областям;

– круглые столы, деловые игры, тренинги, экспертные практикумы;

– дискуссионная площадка представителей родительской общественности с экспертами сферы образования по актуальным вопросам взаимодействия родителей со школой;

– культурная и оздоровительная программа;

– выставка поставщиков товаров и услуг в сфере образования, предназначенная для ознакомления учителей с новыми учебно-методическими материалами, цифровыми образовательными ресурсами;

– творческие и профессиональные конкурсы;

– просветительская акция «Ночь науки»;

– проект «Здоровый учитель» (при поддержке и участии Семейной клиники «Танар»);

– Летняя педагогическая школа для студентов педагогических направлений подготовки вузов и СПО России.

Фестиваль школьных учителей – это несколько дней насыщенного профессионального общения. Наиболее существенной его особенностью является не просто чтение лекций и проведение семинарских и практических занятий российскими и зарубежными преподавателями, а модерации как способа включения участников в коллегиальную деятельность на основе совместного опыта. Модераторы, в качестве которых выступают как представители академической науки в лице Российской академии образования, работники высшей школы, так и практикующие учителя, презентуют собственные разработки и создают условия для аудитории к продуцированию своих идей и обмену достижениями, что способствует профессиональному взаимообогащению всех участников образовательного процесса.

В рамках фестиваля мастер-классы проведут 10 зарубежных модераторов из разных стран:

– США (Университет Флориды, Техасский университет в г.Эль-Пасо);

– Великобритании (Университет Восточной Англии);

– Эстонии (Международный центра по профессиональному развитию «ITC PROFESSIONAL DEVELOPMENT»);

– Казахстана (Инновационный Евразийский университет);

– Республики Беларусь (Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка);

– Германии (Технический университет г. Дрезден).

Около 40 специалистов из вузов РФ: Института содержания и методов обучения Российской академии образования, Института всеобщей истории Российской академии наук, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Института педагогики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина», ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева», ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», НАНОВО «Институт мировых цивилизаций», Института языка и литературы ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», ФГБОУ ВО «Самарский государственный педагогический университет», Школы иностранных языков – Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогическй университет им. М. Акмуллы», ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им В.Г. Короленко», ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева».

22 специалиста из вузов Татарстана: Казанского федерального университета, Казанского государственного института культуры и искусств, Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ.

Фестиваль школьных учителей в Елабуге остается единственной в Российской Федерации коммуникационной площадкой, ориентированной исключительно на практикующего учителя.

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