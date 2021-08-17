В Выборге состоится выставка произведений казанской художницы Полины Илюшкиной «Стрела времени»

19 августа 2021 года в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» состоится открытие выставки произведений Полины Илюшкиной «Стрела времени», посвященной Дню города. Проект подготовлен художником совместно с оркестром «Ренессанс» и Филиалом Российской академии художеств в г. Казани и при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На выставке будут представлены живописные и графические работы автора, выполненные в Китае, Иране, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, России, Турции, Вьетнаме, Мьянме, Шри- Ланке, Сербии, Словакии, Египте, Мальдивах и других странах в 2011-2021 годы. Это пленэрные работы и произведения, созданные по этюдам и зарисовкам в мастерской художницы. В ходе работы выставки в залах экспозиции будут проходить выступления оркестра.

Илюшкина Полина Валериевна родилась в 1990 году в г. Казани. В 2009 году окончила Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина, в 2015 – МГАХИ им. В.И. Сурикова. С 2018 года является стажером Творческих мастерских Российской академии художеств в г. Казани. В 2021 году награждена серебряной медалью «Достойному» Российской академии художеств за серии живописных и творческих работ цикла «С мольбертом по земному шару». Полина Илюшкина является членом Союза Художников России, Творческого союза художников России. Она – лауреат международных фестивалей, участник академических, международных, всероссийских, межрегиональных выставок, в том числе «Новое время» в Новой Третьяковке (2020г.), «Россия XIII» в ЦДХ (2019г.), «Большая Волга», «Вятская провинция – по святым местам», участник международных пленэров в России, Китае, Венгрии, Словакии, Сербии, Египте, Индии.

Полина Илюшкина провела ряд персональных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Альметьевске, Германии, коллективные выставки в Китае, Южной Корее, Египте, Венгрии, Словакии, Сербии, Италии и др. Произведения художницы находятся в фонде Российской академии художеств, государственных и частных собраниях в России и за рубежом.

Открытие выставки состоится 19 августа в 15 часов и будет работать по 20 сентября 2021 года. Место проведения: Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» (Ленинградская область, г. Выборг, ул. Ладанова, д.1).

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