В Нижневартовске прошел круглый стол в преддверии Дня народного единства

В минувшую пятницу на базе МБОУ «Средняя школа №10» прошел круглый стол на тему «Нет ненависти и вражде», в работе которого принял участие председатель Местной Нижневартовской городской общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» Альберт Халиуллин.

С учениками 7-ых классов обсудили темы толерантности, дружбы и взаимодействия между людьми разных национальностей. Ребята выслушали доклад, ответили на вопросы. Хочется отметить, что одноклассники сами являлись представителями разных национальностей, и отрадно, что этот факт не мешает им помогать друг другу, дружить и отстаивать честь и имя своего класса, как настоящей семьи. Поговорили о грядущем празднике «День народного единства».

Нижневартовск — один из самых уникальных городов Российской Федерации. Здесь проживают представители 111 наций и народностей — русские, татары, башкиры, украинцы, представители народов Кавказа, болгары, ханты, манси, ненцы и многие другие.

Альберт Халиуллин,

председатель Местной Нижневартовской городской

общественной организации

Татарской культуры «Ватан (Отечество)»