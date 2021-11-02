В Чувашии почтили память заслуженного деятеля культуры Чувашии и Татарстана Фарита Гибатдинова

7 июля 2020 года после тяжелой болезни скончался заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Республики Татарстан, бывший председатель Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики Фарит Абдуллович Гибатдинов.

Фарит Абдуллович проводил большую работу по развитию татарского языка, сохранению обычаев и традиций татарского народа. Его стараниями были созданы народный ансамбль песни и танца «Мишар», детский фольклорный ансамбль «Тамчы», получившие широкую известность не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Чувашию заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев почтил память соотечественника. Возложение цветов и прочтение молитвы вместе с родными и близкими усопшего прошла в родном селе Фарита Гибатдинова – Урмаево.