tatruen
Главная / Новости / Василь Шайхразиев ознакомился с Центральной мечетью с. Урмаево
Василь Шайхразиев ознакомился с Центральной мечетью с. Урмаево

Василь Шайхразиев ознакомился с Центральной мечетью с. Урмаево

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 02.11.2021 0 4

Сегодня, 3 ноября, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Чувашскую Республику.

Здесь его встретили председатель Духовного управления мусульман Чувашской Республики Хайбуллов Мансур хазрат Максутович; председатель Национально-культурного объединения татар Чувашской Республики Марат Айзатуллов, глава Комсомольского муниципального района – председатель Собрания депутатов района Ремис Мансуров, глава Урмаевского сельского поселения Минзаит Зайнуллин, заместитель председателя Национально-культурного объединения татар Чувашской Республики Ильдус Шайдуллин, председатель Попечительского совета Дома общины с. Токаево Агзям Шакиров.

Василь Шайхразиев ознакомился с Центральной мечетью с. Урмаево. Здесь проводится реконструкция здания. Старое здание религиозного учреждения обновят и расширят. Открытие обновленной мечети планируется приурочить к  1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.