Василь Шайхразиев ознакомился с Центральной мечетью с. Урмаево

Сегодня, 3 ноября, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Чувашскую Республику.

Здесь его встретили председатель Духовного управления мусульман Чувашской Республики Хайбуллов Мансур хазрат Максутович; председатель Национально-культурного объединения татар Чувашской Республики Марат Айзатуллов, глава Комсомольского муниципального района – председатель Собрания депутатов района Ремис Мансуров, глава Урмаевского сельского поселения Минзаит Зайнуллин, заместитель председателя Национально-культурного объединения татар Чувашской Республики Ильдус Шайдуллин, председатель Попечительского совета Дома общины с. Токаево Агзям Шакиров.

Василь Шайхразиев ознакомился с Центральной мечетью с. Урмаево. Здесь проводится реконструкция здания. Старое здание религиозного учреждения обновят и расширят. Открытие обновленной мечети планируется приурочить к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.