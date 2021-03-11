В Новокузнецке откроется выставка, посвященная культуре татар

17 марта в Новокузнецком краеведческом музее состоится торжественное открытие очередной выставки в рамках проекта «В гостях у татар» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.

Серия выставок 2021 года посвящена Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Республики и Министерства культуры Российской Федерации, Управления культуры г. Новокузнецка, Союза музеев России, Национального совета Всемирного конгресса татар, Союза художников России, предприятия «Эссен Продакшн АГ».

Экспозиция из 316 предметов – это настоящая красочная энциклопедия татарской культуры, включающая в себя богатый этнографический материал конца XIX – начала XX века. Среди них 118 предметов одежды, быта, образцов посуды, украшений и т.д., 88 изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, а ярким дополнением являются 110 художественных работ участников международных этно-арт-проектов музея-заповедника.

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