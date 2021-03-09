Мухтасибат г. Бугульма и Бугульминского района приглашает на конкурс «Азан -2021»

Мухтасибат г. Бугульма и Бугульминского района приглашает всех желающих на конкурс «Азан -2021» среди прихожан мечетей Юго-Восточного казыята Республики Татарстан. Конкурс среди детей и взрослых пройдет 21 марта в Центральной мечети г. Бугульма в рамках мероприятий Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Конкурс пройдет в трех возрастных номинациях:

1 группа – от 7 до 18 лет;

2 группа -от 19 до 40 лет;

З группа – свыше 41 года.

Компетентное жюри будет оценивать дикцию участника, правильное чтение текста азана, тональность (мотив азана), сценический костюм, соответствующий названию конкурса.

Победители и участники конкурса будут награждены ценными подарками и призами.

Мероприятие пройдет 21 марта в 9.00 в Центральной мечети г. Бугульма по адресу: ул. Краснослободская, д. 68.

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