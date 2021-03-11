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«Ак калфак-Нева» приглашает погрузиться в мир семейных традиций

«Ак калфак-Нева» приглашает погрузиться в мир семейных традиций

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.03.2021 0 12

Санкт-Петербургское общественное объединение татарских женщин «Ак калфак-Нева» приглашает прослушать лекцию “Татарская семья – хранитель нации. Семейные традиции у татар” и погрузиться в мир семейных традиций, благодаря которым из века в век передаются идеи и ценности татарского народа.

В них нашли отражение те основы, которые не могут не отозваться в сердце каждого из нас: любовь и уважение к родным, почитание старших и забота о младших.

Семья, авторитет родителей играют огромную роль в жизни татар, а знание татарских семейных традиций сможет стать ключиком к пониманию татарской культуры в целом.

На встрече состоится открытие книжно-иллюстративной выставки «Аромат родины татар» из фондов Библиотеки национальных литератур.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

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