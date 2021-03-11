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Очпочмаки похожи на домашние? – Рустам Минниханов о татарской булочной в Нью-Йорке

Очпочмаки похожи на домашние? – Рустам Минниханов о татарской булочной в Нью-Йорке

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 11.03.2021 0 19

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал постом в Instagram жительницу США, которая открыла в Нью-Йорке точку по продаже татарской выпечки.

Около 3 месяцев назад Ильхамия Апанаева открыла киоск по продаже татарской выпечки в районе Брайтон Бич, где с середины 90-х проживают русскоговорящие мигранты. Женщина переехала в США более 10 лет назад, сообщает ГТРК «Татарстан».

«Кто уже был у Ильхамии апы, как там очпочмаки, похожи на домашние?», — написал Минниханов в своем Instagram.

Он поинтересовался, много ли татар проживает в Штатах. В комментариях откликнулись люди из Чикаго, а также из российских городов, например Москвы.

«Я татарка и живу в Америке, в городе Чикаго, есть небольшая община, человек 10-12. В 2019 году были в Нью-Йорке на Сабантуе, там татар было много, человек 80 и то не все приехали», — написала одна из пользовательниц.

Некоторые комментаторы обратили внимание, что не хватает надписи на татарском. Другие отметили, что ни одна выпечка не может быть такой вкусной, как приготовленная своей бабушкой.

inkazan.ru

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