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В Новокузнецке провели экскурсию по комнате национального быта татар “Безнең йорт” – “Наш дом”

В Новокузнецке провели экскурсию по комнате национального быта татар “Безнең йорт” – “Наш дом”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.02.2022 0 3

Комнату национального быта татар “Безнен йорт” – “Наш дом” г. Новокузнецка посетили участники экскурсии туристической компании “Краун- Тур”.

Участники коллектива “Ак калфак – Нур” – Захре Шакирова и Фанзия Нуриева рассказали об исторических экспонатах нашего музея, о традициях и обычаях татарского народа. Также они провели интересный мастер- класс “Знакомство с татарским орнаментом” с последующей росписью предметов национальной одежды, что было неожиданно для участников и вызвало большой интерес.  Мероприятие закончилось чаепитием с татарским блюдом чак-чак.

Гайнутдинова Гальсина

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