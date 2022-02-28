В Новокузнецке провели экскурсию по комнате национального быта татар “Безнең йорт” – “Наш дом”

Комнату национального быта татар “Безнен йорт” – “Наш дом” г. Новокузнецка посетили участники экскурсии туристической компании “Краун- Тур”.

Участники коллектива “Ак калфак – Нур” – Захре Шакирова и Фанзия Нуриева рассказали об исторических экспонатах нашего музея, о традициях и обычаях татарского народа. Также они провели интересный мастер- класс “Знакомство с татарским орнаментом” с последующей росписью предметов национальной одежды, что было неожиданно для участников и вызвало большой интерес. Мероприятие закончилось чаепитием с татарским блюдом чак-чак.

Гайнутдинова Гальсина