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В Новокузнецке провели вечер памяти народного артиста России и Татарстана Ильхама Шакирова

В Новокузнецке провели вечер памяти народного артиста России и Татарстана Ильхама Шакирова

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 18.02.2022 0 2

В Комнате национального быта татарской автономии г. Новокузнецка коллектив “Ак калфак-Нур” провел вечер памяти народного артиста России и Татарстана Ильхама Шакирова.

Гульсирин Хусаинова рассказала краткую биографию татарского соловья, именно так его называли. Особое внимание уделила его творческому пути. Гости поделились своими воспоминаниями об артисте.

На вечере были исполнены песни Ильгама Шакирова солисткой ансамбля “Нур” – Зульфией Султановой, солисткой ансамбля “Сандугач”, г. Междуреченска, Ильхамией Козловой. Хаертдинова Тарзимя апа прочитала его стихи.

Мероприятие закончилось дружеским чаепитием.

Гальсина Гайнутдинова

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