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В Международный день родного языка Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана представят концертную программу

В Международный день родного языка Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана представят концертную программу

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.02.2022 0 2

21 февраля в Международный день родного языка Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана представят концертную программу.

На сцене концертного зала Дома Дружбы народов Татарстана выступят лучшие коллективы и исполнители, представляющие песенные и танцевальные традиции народов, проживающих на территории республики.

Концерт пройдет под живое инструментальное сопровождение ансамбля «МираS» под руководством заслуженного артиста Республики Татарстан Рустема Рахматуллина. Также в концерте примут участие:

  • заслуженный артист Республики Татарстан Марсель Вагизов;
  • заслуженная артистка Республики Татарстан Марина Карпова;
  • артистка татарской эстрады, теле- и радиоведущая, лауреат премии ТМТV Гульназ Шарипжанова;
  • ансамбль кавказского танца Kavkaz Style под руководством участника телевизионного шоу «Танцы на ТНТ» Сиража Джавадбекова;
  • исполнительница русских песен Мария Кибаева;
  • марийский инструментальный фольклорный ансамбль «Лай мардеж»;
  • исполнительница удмуртских песен Марина Матвеева;
  • чувашское вокальное трио «Омет»;
  • артист татарской эстрады родом из Республики Конго, исполнитель песен на пяти языках Оливер Мукенди;
  • коллектив индийского танца «Сантош»;
  • детские коллективы и исполнители Многонациональной воскресной школы Казани и другие.

Начало концерта Вход на праздничное мероприятие по пригласительным. Дополнительная информация по телефонам: 8(843)237-97-90 и  237-97-88.

Справка. Международный день родного языка учрежден решением ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. С 2000 года отмечается ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия мира. Тема Международного дня родного языка 2022 года по решению ООН определена как «Использование технологий при многоязычном обучении: вызовы и возможности».

mincult.tatarstan.ru

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