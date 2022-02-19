В Казани откроется детская театральная студия «Апуш»

Мэрия Казани открывает новую детскую татарскую театральную студию “Апуш”. В связи с этим приглашает школьников на кастинг, который состоится 26-27 февраля. В этой студии юные актеры смогут развить себя в личностном, профессиональном и творческом плане. Каждый ученик может посещать ее бесплатно.

Создание интереса школьников к изучению татарского языка, способствование творческому развитию учащихся, развитие национальной культуры – главные цели “Апуша”.

Школьники совместно с педагогами будут готовить спектакли на татарском языке, примут участие в мастер-классах, будут изучать сценическую речь, сценическое движение, актерское мастерство, вокал. По завершении обучения в студии они уже станут полупрофессиональными актерами.

Главная особенность – возможность бесплатного посещения данной студии для каждого учащегося. Все финансовые, организационные расходы берет на себя Мэрия Казани. В студии “Апуш” смогут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья. Презентация первого спектакля запланирована на 1 июня.

Работа в студии поможет детям раскрыть свой артистический потенциал, развить такие необходимые качества, как уверенность в себе, владение жестикуляцией и мимикой, преодоление закрепощенности, умение вжиться в эмоции персонажа и почувствовать сопереживание. Занятия разовьют в подрастающем поколении лидерские качества, умение выражать свои мысли и эмоции, а также грамотно и красиво излагать их на татарском языке.

Театральная студия откроет двери высокого искусства. Поэтому мы решили назвать ее «Апуш», связав с детством великого поэта Габдуллы Тукая.

Со школьниками будут работать балетмейстер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала, заслуженный деятель искусств РТ Салима Аминова, актер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала, народный артист РТ Ильдус Габдрахманов, артист Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина Резеда Салахова, педагог по вокалу Казанского государственного театра юного зрителя им. Г.Кариева Лилия Зайнуллина. Руководитель, педагог – Алия Файзрахманова.

Охват аудитории: свободно говорящие и общающиеся с затруднением на татарском языке учащиеся.

Целевая аудитория: 1 группа: школьники с 9 до 11 лет; 2 группа: школьники с 12 до 15 лет.

Место проведения кастинга: Культурный центр «Сайдаш» (ул.Н.Ершова, 57а)

Время проведения кастинга: 26.02.2022 с 15:00 до 18:00; 27.02.2022 с 12:00 до 15:00.

Заявки принимаем по электронному адресу: teatrstudio_kzn@mail.ru.

mincult.tatarstan.ru