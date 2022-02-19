В Нижнекамске прошел фестиваль татарской культуры “Халкыбыз хәзинәсе”

В фестивале принял участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров. До начала мероприятия он вместе с гостями ознакомился с выставкой, расположенной в фойе Дома народного творчества г. Нижнекамска. Здесь были представлены предметы быта татарского народа, изделия ручной работы, национальные блюда.

Данис Шакиров поприветствовал участников фестиваля от имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Он высоко оценил деятельность фольклорных коллективов, призванных беречь наследие наших предков. Он также поблагодарил главу Нижнекамского района Рамиля Муллина за предоставленную возможность донести до широкой общественности наши традиции и обычаи через фестиваль татарской культуры” Халкыбыз хәзинәсе”.

Фольклорные коллективы района показали театрализованные представления, отражающие традиции татарского народа. Фестиваль завершился песней “Туган тел”.