В рамках премии Шарифа Камала стартовала литературная лаборатория

24 февраля в Доме татарской книги (Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала) состоится вручение Литературной премии имени Шарифа Камала молодым прозаикам и переводчикам. В этом году для претендентов создана специальная образовательная и культурная программа.

Уроки, мастер-классы, мероприятия по обмену опытом, проводимые совместно с Казанским федеральным университетом, Союзом писателей и журналом «Казан утлары», помогут участникам улучшить свои навыки по литературной и переводческой работе. Кульминация мероприятий – вручение литературной премии имени Шарифа Камала в номинациях «Проза» и «Художественный перевод». По традиции новые лауреаты напишут свои впечатления в книгу воспоминаний легендарной ручкой писателя за его письменным столом.

В рамках цикла образовательных и культурных мероприятий декады Шарифа Камала пройдут дискуссии о творчестве писателя, лекции известных ученых, состоится встреча с представителями рода Байгильдеевых. Запланированы выездные встречи в Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и в Централизованной библиотеке Менделеевска.

Камерная выставка «Истәлеккә. Шәриф Камал» также будет открыта 24 февраля. Она раскроет интересные аспекты педагогической и наставнической деятельности Шарифа Камала и перекликается с темой литературной премии, направленной на поддержҡу молодых авторов. На выставке будут представлены экспонаты, ставшие свидетелями творчества, увлечений, повседневной жизни и литературных поисков писателя. Все они экспонируются впервые в истории музея.

24 февраля в 17 часов состоится камерный концерт народного артиста ТАССР, заслуженного артиста РСФСР Эмиля Заляльдинова.

Премия, названная в честь классика татарской литературы, была учреждена в 2020 году Министерством культуры Республики Татарстан и Национальным музеем. Лауреаты премии получают денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. В этом году на премию претендуют 34 человека в номинации «Проза» и 18 – в номинации «Художественный перевод. Среди них школьники, студенты и взрослые молодые люди.

Приглашаем на мероприятия в рамках вручения II литературной премии имени Шарифа Камала.

Программа:

12:00 – Открытие камерной выставки «Истәлеккә. Шәриф Камал»

12:15 – Церемония награждения лауреатов литературной премии Шарифа Камала

13:30 – Церемония регистрации воспоминаний лауреатов премии в Книге памяти Шарифа Камала за письменным столом писателя

17.00 – камерный концерт народного артиста ТАССР, заслуженного артиста РСФСР Эмиля Заляльдинова. Вход для гостей – 200 рублей