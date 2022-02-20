В галерее «Хазинэ» состоится творческая встреча, приуроченная к 125-летию великого татарского художника Баки Урманче

23 февраля в 10:00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ состоится творческая встреча, приуроченная к 125-летию великого татарского художника Баки Идрисовича Урманче. В рамках мероприятия впервые будут показаны рукописи Б. Урманче из его личного архива: письма видным деятелем культуры и искусства СССР; материалы, посвященные этимологии татарского языка; черновики его поэтических произведений. Ожидается выступление искусствоведов, поэтов, филологов, художников, знавших Баки Идрисовича лично.

Справка

Баки Идрисович Урманче (23 февраля 1897 — 6 августа 1990) – основоположник татарского профессионального изобразительного искусства, художник поистине масштабного дарования: живописец, график, скульптор, монументалист, театральный художник. Он – художник, внесший неоценимый вклад в развитие основных видов изобразительного искусства Татарстана, во многом определивший становление татарского изобразительного искусства в 1920-е годы и его развитие во второй половине XX века. Своим творчеством, общественной и педагогической деятельностью, публицистическими выступлениями и самой своей личностью он сыграл исключительную роль в художественной культуре Республики Татарстан.

Творчество Баки Урманче – важная и неотъемлемая часть художественной культуры Москвы середины – второй половины 1930-х годов. Урманче принимал участие в крупнейших столичных выставках, работал над оформлением павильонов строящегося грандиозного выставочного комплекса «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» (1939).

Велик вклад Баки Урманче в развитие искусства и художественного образования Казахстана и Узбекистана, где он жил и работал в 1940–1950-е гг. Неслучайно Урманче признан мастером международного масштаба.

Собрание ГМИИ РТ обладает самой значительной коллекцией мастера, которая отражает все основные этапы творчества художника – от произведений 1920-х годов, созданных в духе свободного, насыщенного воздухом и пленэром импрессионизма, через стилистику академического реализма 1940–50-х годов, к плоскостной декоративной манере в творчестве. В галерее, открывающейся для посетителей в день рождения Баки Урманче 23 февраля, представлено 50 произведений живописи, графики и скульптуры.

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