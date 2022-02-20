В ГБКЗ им. Сайдашева завершился VII Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». Фестиваль проходил с 9 по 16 февраля. За это время было организовано 3 концерта.

Концерт-открытие был посвящён 120-летию со дня рождения выдающегося татарского композитора, Мансура Музафарова, музыка которого признана классикой татарской культуры. На концерте прозвучали Увертюра на татарские темы (1938 г.), сцены из оперы «Галиябану», Симфоническая поэма памяти Мулланура Вахитова, Увертюра на татарские темы (1932 г.), «Напев» для виолончели с оркестром, Концерт № 1 для скрипки с оркестром, песни “Җиләк җыйганда” (“По ягоды”) и “Туган як” (“Родной край”). Солисты – Илюса Хузина (сопрано), Алмас Хусаинов (тенор), Руслан Закиров (баритон), Ильяс Камал (виолончель), Дина Хисанбеева (скрипка). За дирижёрским пультом – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор кафедры музыкального театра Казанской консерватории Ринат Халитов.

Второй фестивальный вечер, 12 февраля, был посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. На концерте прозвучала современная музыка татарского зарубежья и мусульманского мира: Симфоническая поэма “Садо” (“Звук”) Т. Шахиди, «Казахский вальс» Л. Хамиди, Симфонический цикл “Знаки” М. Шамсутдиновой, Концерт для фортепиано с оркестром “Demim” (“Мой вздох”) М. Бяшимова, Песня без слов для альта с оркестром «Голубое озеро» Р. Брандангер. Особым украшением вечера стал впервые исполненный в России Концерт №2 для виолончели с оркестром А. Ишмуратова. Солисты – Илюса Хузина (сопрано), Айдар Багаутдинов (альт), Денис Алеев (фортепиано), Василий Степанов (виолончель). Дирижёр – лауреат международных конкурсов, композитор, профессор Лавальского Университета (Квебек) Айрат Ишмуратов.

Третий фестивальный вечер был приурочен к 65-летию композитора, председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов Республики Татарстан, народного артиста России и Республики Татарстан Рашида Калимуллина. ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского исполнил одни из самых известных произведений татарстанского композитора – «Симфонические танцы», симфоническую сюиту «Петербургские новеллы», «Ингушские танцы», Концерт для саксофона с оркестром, симфонические картины «Казанские истории», песни «Мин Татар!» «Тормышыма кайт, син, ямьләнеп», «Оныт инде», «Кайчан гына очрашырбыз», «Яблонька». Кульминацией вечера стало исполнение мировой премьеры Рашида Калимуллина – Симфонии №9 «Планета Земля», отразившей видение современного мира композитора. Солисты – Мария Шумарина (саксофон), Айгуль Гардисламова (сопрано), Ильгиз Мухутдинов (тенор). За дирижерским пультом – лауреат международных конкурсов, дирижер Большого театра России Айрат Кашаев.

Основатель фестиваля — художественный руководитель и главный дирижёр ГАСО РТ Александр Сладковский. Арт-директор фестиваля — и.о. ректора Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова, музыковед, продюсер, педагог, музыкально-общественный деятель, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Вадим Дулат-Алеев.

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