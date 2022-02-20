День памяти и уважения Фатиха Карима

19 февраля 1945 года поэт и воин, командир саперного взвода Фатих Карим погиб в бою за город Кенигсберг. Ежегодно в этот день в Казани, Башкортостане на родине поэта и на месте его гибели в Калининградской области проходят митинги и литературные встречи, посвященные подвигу и творчеству Фатиха Карима.

Республика Татарстан, г.Казань. В этом году такая встреча памяти состоялась у барельефа Ф. Карима, установленнного на доме №8 по ул. Миславского, где семья каримовых жила в военные и после военные годы. В возложении цветов к барельефу приняли участие внук Фатиха Карима Артем Каримов, учащиеся гимназии№36 г.Казани, в здании которого в военные годы располагался эвакогоспиталь, учительница гимназии Ирина Камалетдинова, журналисты общественные деятели. Прозвучали стихи Ф.Карима, воспоминания о поэте и воине.

Бижбулякский район, Республика Башкортостан.

“Не надо плакать надо мной,

Ведь это словно песню спеть:

За счастье Родины своей

На поле боя умереть…”

Классик татарской литературы, командир саперного взвода младший лейтенант Фатих Ахметвалеевич Каримов 19 февраля 1945 года в бою за город Кенигсберг получил два ранения, но продолжал сражаться. Третья пуля оказалась смертельной. До Дня Победы оставалось чуть более двух месяцев… Память о поэте и воине жива и спустя 77 лет. В городах и селах регионов, где проходил боевой путь Фатиха Карима, в день его героической гибели ежегодно проходят уроки и встречи памяти, где читают стихи поэта-воина, вспоминают его не простую судьбу…



19 февраля, в день героической гибели поэта в селе Аитово Бижбулякского района Башкортостана в музее Фатиха Карима прошёл час памяти. Мероприятие началось с митинга и возложения цветов к бюсту поэта. Вторая половина часа памяти продолжилась в зале музея.

На мероприятии приняли участие глава администрации Бижбулякского района А. М. Зарипов и начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными организациями Е. П. Арефьева. Никого не оставили равнодушным стихи, проникновенно прочитанные главой сельского поселения Аитовский сельсовет Р. Ф. Гимазетдиновым, заведующей музеем Р. К. Хафизовой, прозвучавшие песни в исполнении Гулии Нафиковой, Азата Галиева, выступление директора МОБУ СОШ им. Ф. Карима И. Р. Шафикова.

День памяти завершился просмотром документального фильма “Фатих Карим – поэт и воин”, созданного студией “Татаркино” Министерства культуры РТ.

Земляки Фатиха Карима помнят его, гордятся героическим воином и поэтом!

(В публикации использовано сообщение интернет сайта Аитовского музея Ф.Карима https://vk.com/wall-188242635_854)

Калининградская область.

Группа активистов татарского общества “Кардэшлэр” 19 февраля посетила Багратионовский район, где погиб и похоронен Фатих Карим, чтобы принять участие в митинге в связи с гибелью Ф.Карима. Здесь глубоко чтят память о поэте и воине.