В Москве пройдет гала-концерт фестиваля, посвященного Мусе Джалилю

В малом зале концертного зала «Зарядье» 23 февраля 2022 года состоится Гала-концерт музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка».

Он посвящен поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю (1906-1944). В 2022 году исполнилось 116 лет со дня его рождения.

Организаторы – Правительство Республики Татарстан и Фонд поддержки искусств «Арт-Линия».

Восемь концертов в рамках фестиваля с успехом прошли в различных городах Республики Татарстан – Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах. Концертными программами занимается внучка Мусы Джалиля – Татьяна Малышева.

Фестиваль дает возможность одаренным детям, обучающимся игре на различных музыкальных инструментах и занимающимся декламацией, выступить на лучших концертных площадках. В концертах участвуют и победители Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».

На гала-концерте в Москве выступят юные и уже состоявшиеся артисты. Это солист Большого театра России Марат Гали, заслуженный артист России Борис Львович, заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина и другие. В их исполнении прозвучат стихи Мусы Джалиля и песни на слова татарского поэта. Среди юных участников и правнучка поэта – скрипачка, участница множества международных и российских фестивалей Елизавета Малышева-Джалиль.

Дата концерта в Москве выбрана не случайно – День защитника Отечества. Жизнь Мусы Джалиля тесно связана с Москвой. С 1927 по 1942 год поэт учился и работал в столице, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. И именно из Москвы ушел на фронт, погиб в фашистских застенках. Подвиг поэта и его соратников – пример верности воинской присяге и гражданскому долгу.

В столице живет его семья. Дочь Чулпан Мусеевна Залилова, которая будет присутствовать в зале «Зарядье», внучка Татьяна и правнуки.

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