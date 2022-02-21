Стартует онлайн-акция «День родного языка»

В рамках Международного дня родного языка состоится большая онлайн-акция в социальных сетях. Участники в национальных костюмах будут читать стихотворения (либо прозу) на своем родном языке. Итоговые видеоролики будут загружаться в социальные сети с обязательными хэштегами #ТатарстанГоворитНаРодном #ВолонтерыКультурыРТ

Проект организован управлениями культуры муниципальных районов РТ и Всероссийским общественным движением “Волонтеры культуры” в РТ, в рамках Дня единых волонтерских действий.

Справка

Международный день родного языка отмечается во всем мире 21 февраля каждый год с 2000 года. Этот праздник был провозглашен 17 ноября 1999 года Генеральной конференцией ЮНЕСКО.

Отмечается День родного языка во всем мире с целью содействия культурному и языковому разнообразию и многоязычию. 2008 год Генеральной Ассамблеей ООН был объявлен Международным годом языков, а 2010 год был провозглашен Международным годом сближения культур примерно 6 тысяч языков в мире. Способствование распространению родных языков содействует многоязыковому образованию и языковому разнообразию, развивает более полное знакомство с культурными и языковыми традициями по всему миру, укрепляет солидарность, которая основана на взаимопонимании диалоге и терпимости.

Темы:

Родной язык, Татарстан, любовь к родине, патриотизм, культура

Возможные места проведения:

Рядом с объектами культурного наследия, в самих учреждениях культуры, на фоне приветственных стел при заездах в населенный пункт

Целевая аудитория (количество):

Волонтеры культуры района, сотрудники учреждений культуры, дети сотрудников. Количество участников не ограничено, но не менее 5 видео

Формат проведения:

Запись видеороликов и публикация этих видео в социальных сетях с определенными хэштегами.