В Нижнекамске состоялся творческий вечер народного поэта Татарстана

Нижнекамск принял делегацию Союза писателей Татарстана во главе с его председателем — народным поэтом РТ и лауреатом премии имени Тукая Ркаилом Зайдуллой. В городе химиков заслуженный деятель искусств РТ провел творческий вечер, посвященный своему 60-летию. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Централизованной библиотечной системе Нижнекамска.

Центральная библиотека имени Тукая стала первым местом, которое посетили писатели. Здесь делегацию встретил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин. Для гостей сотрудниками библиотеки была подготовлена творческая встреча по проекту «Гостеприимный Нижнекамск».

Помимо председателя Союза писателей РТ, участие в мероприятии приняли и другие гости из Казани — литераторы и журналисты Газинур Морат, Зиннур Мансуров, Лябиб Лерон, Вахит Имамов, Вакыйф Нуриев, Хабир Ибрагим, Факиль Сафин и другие.

После библиотеки Ркаил Зайдулла посетил Центральную соборную мечеть, гимназию №2 имени Баки Урманче, музей народного художника имени Ахсана Фатхутдинова и Красный Ключ.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, творческий вечер Ркаила Зайдуллы прошел в Татарском государственном драмтеатре имени Туфана Миннуллина. Гостям показали малый зал театра и продемонстрировали работу сценического оборудования. Зрители увидели кадры из документального фильма из цикла «Обереги» («Ияләр») Асхана Фатхутдинова.

«Этот зал для нас является большим богатством и в дальнейшем продолжит свою работу. Здесь будут показаны спектакли для детей и взрослых. Зал даст возможность рождению наших новых творческих замыслов», — пояснил директор драмтеатра Рустам Галиев.

Затем мероприятие продолжилось в большом зале театра. Гостям предложили посмотреть отрывок из спектакля «Нагима» по пьесе Ркаила Зайдуллы.

«У каждого народа бывают свои герои. Ркаил Зайдулла является героем татарского народа сегодняшнего дня. Хотя он и в качестве депутата занимается политикой, он остается сыном своего народа. У каждого героя свое оружие. Для Ркаила Зайдуллы это ручка, родной язык и слово. Пусть ваш труд всегда будет высоко оценен. Радуйтесь каждому мгновению жизни, и пусть в будущем вам предстоит увидеть плоды <…> проделанной работы, донести свои творения до старшего и молодого поколения. Для творческого человека это большое счастье. Пусть будет суждено и впредь служить нашему поселению, Родине, республике», — отметил Рамиль Муллин.

Председатель Союза писателей Республики Татарстан, народный поэт Ркаил Зайдулла поблагодарил зрителей и организаторов мероприятия за теплый прием.

tatar-inform.ru