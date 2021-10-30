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В Новосибирске открылся Дом татарской культуры

В Новосибирске открылся Дом татарской культуры

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.10.2021 0 4

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в открытии Дома татарской культуры в Новосибирске. Среди участников мероприятия также заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, исполняющий обязанности мэра г. Новосибирск Геннадий Захаров, руководители татарских организаций области и т.д.

Торжественное мероприятие открылось песней “Себер” в исполнении вокального ансамбля “Мирас”. Приветствуя собравшихся, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отметил, что сегодняшнее мероприятие является важным событием.

После церемонии гости ознакомились новым центром. Дом татарской культуры открылся в центральной части Новосибирска в рамках соглашения о сотрудничестве между Новосибирской областью и Республикой Татарстан.

В центре представлена выставочная площадка быта татарского народа. Здесь также можно будет попробовать национальную кухню. В Доме татарской культуры расположена студия звукозаписи, которая станет одной из основных площадок для творческих коллективов. В центре будут проходить концерты и фестивали. Активному сохранению и развитию татарской культуры теперь способствуют функциональные кабинеты для творчества, библиотека, концертный зал и тд.

Новый национальный центр расположен в здании бывшего детского сада. Здесь провели реконструкцию и внутренние отделочные работы.

Территория центра также современный, благоустроенный. Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и почётные гости во дворе Дома татарской культуры посадили молодые саженцы.

Напомним, Новосибирский областной татарский культурный центр был образован в 1990 году, а в 2020 году ему исполнилось 30 лет. В настоящее время центр ведет активную деятельность. Под его крылом функционирует 11 клубных формирований, ежегодно проводится более 58 мероприятий, ведётся сотрудничество с областными учреждениями культуры.

 

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