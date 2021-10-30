Леонард Давлетшин: Посмотревший сериал «Бер-бер хәл» поймет важность татарского языка

Директор кинокомпании «Ватан — XXI век» Леонард Давлетшин заявил, что зритель сериала «Бер-бер хәл» поймет значение татарского языка.

С 25 октября на телеканалах «ТНВ» и «ТНВ-Планета» начался показ сериала «Бер-бер хәл», снятого в Казани. В первых сериях герои общаются на русском и татарском языках. Были и те, кто не одобрял использование русского языка в татарском кино. Директор кинокомпании «Ватан — XXI век», снявшей сериал, прокомментировал это на пресс-конференции в агентстве ИА «Татар-информ».

«Основная идея сериала заключалась в том, чтобы показать, что проблема родного языка очень остро стоит в молодых, особенно смешанных семьях. Главная героиня, которая в первых сериях говорила только на русском языке, в конце сериала начнет говорить по-татарски. Зритель поймет важность татарского языка», — сказал Леонард Давлетшин.

Сюжет мелодрамы основан на судьбе большой семьи, в которой муж — татарин, а жена — русская. Они вместе решают повседневные задачи. На первый план выходят вопросы языка, культуры, традиций, религии. Основная его цель — побудить зрителя к изучению татарского языка через национальные и культурные традиции.

Мелодрама состоит из 40 серий по 26 минут. В будние дни ее можно будет посмотреть на канале «ТНВ-Татарстан» в 09.00, 14.45 и 22.00, а на канале «ТНВ-Планета» — в 08.00 и 21.25.

В главных ролях — народные артисты Татарстана Радик Бариев, Фирая Акбарова, заслуженная артистка Татарстана Зульфия Валеева, заслуженный работник культуры Татарстана Гамиль Асхадуллин. Также в сериале принимают участие молодые люди — выпускница Казанского театрального училища Эльвина Насибуллина, Фархад Мухаметзянов и ведущий телеканала «Шаян ТВ» Азамат Зайнуллин.

Рифат Каюмов

tatar-inform.ru