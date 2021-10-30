В Новосибирске состоялась встреча Василя Шайхразиева с Первым заместителем Губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым

Сегодня в Администрации Губернатора Новосибирской области состоялась деловая встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с Первым заместителем Губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым.

В мероприятии также приняли участие председатель РОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области», Член Национального Совета Всемирного конгресса татар Амир Гареев и заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

Вице-премьер РТ поблагодарил руководство Новосибирской области за теплый прием, оказанный делегации Татарстана и отметил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества между двумя регионами.

Напомним, сегодня Василь Шайхразиев примет участие в церемонии торжественного открытия Дома татарской культуры в Новосибирске. На вторую половину дня запланирован юбилейный концерт «Без бергә!», посвященный 25-летию Региональной татарской национально-культурной автономии Новосибирской области.