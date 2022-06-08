В Новосибирске состоялся «Сибирский сабантуй»

В Новосибирске состоялся большой фестиваль дружбы народов Сибирского федерального округа «Сибирский сабантуй». Команда Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) приняла участие в празднике. Делегаты от Алтайского края не просто стали гостями праздника, но и впервые выступали на праздничном концерте. Дебют ансамбля «Дуслар» (художественный руководитель Рубан А.Н.) состоялся на главной сцене. Коллектив представил национальные песни и танцы.

Показали себя и наши спортсмены. Победителем в категории до 80 кг стал наш земляк Сергей Грюнвальд. Председатель Регионального отделения «Федерация корэш России» по Алтайскому краю Мустафин Сергей Маратович принял участие в судействе турнира по борьбе.

Председатель АКОО «Дулкын» (Волна) и член Общественной палаты Алтайского края Зинатуллина Флора Викторовна поблагодарила организаторов за приглашение и многолетнее сотрудничество и пригласила всех на барнаульский сабантуй 2 июля.

Организаторы праздника: Министерство культуры Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, Новосибирский областной татарский культурный центр, Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области, Администрация Буинского муниципального района Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар, Администрация ПКиО «Березовая роща».