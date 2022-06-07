В Салехарде прошел Сабантуй

Пройти равнодушным мимо площади Окружного центра национальных культур не мог никто. Повод серьёзный. Татары и башкиры, которых только в окружной столице проживает больше шести тысяч, с размахом отмечают один из самых любимых праздников – Сабантуй.

Земляные посадочные работы закончены. Пора выдохнуть, говорят старожилы. Причем, на празднование приглашены не только вышеперечисленные национальности.

Тем временем, в стенах центра национальных культур «выращивают» таланты. Здесь кипит работа с маленькими салехардцами, которые тянутся к прикладным народным искусствам.

Праздничная площадь ближе к двум часам дня уже наполнилась новыми зрителями. Одни наслаждаются песнями и танцами… Другие – пробуют блюда. Начиная от знаменитого татарского чак-чака и заканчивая самсой.

Кстати, обязательное правило для всех гостей и участников Сабантуя одно.

«В этот праздник не нужно быть грустным. Нужно быть веселым, радостным. Потому что на ямальской земле этот праздник не только татаро-башкирский. Этот праздник общий. И он стал традиционно общим для нас для всех. Любой праздник у нас в России сейчас не имеет какую-то национальную особенность. Он является общим для всех. Потому что все мы проживаем вместе», – рассказал Тимур Салихов, заместитель муфтия регионального духовного правления мусульман ЯНАО.

Пожалуй, самым вкусным моментом стала дегустация национальных блюд, которые выставили на суд, в том числе и народного жюри, умелые хозяйки города.

vesti-yamal.ru