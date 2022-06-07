Три книги Татарского издательства стали дипломантами престижных литературных конкурсов

Знаковым событием открытия книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве стала церемония награждения победителей общероссийского профессионального конкурса АСКИ (Ассоциация книгоиздателей России) «Лучшие книги года 2021».

В номинации «Лучшие издания, посвященные российским регионам» дипломантом стала книга «Как жили татары в средние века: история повседневности». Составители Марат Гибатдинов и Ляля Муртазина.

В конкурсе «Лучшее региональное издание» победителями стали сразу две книги Татарского книжного издательства. Это книга Венеры Якуповой «24 рецепта успеха» и книга-альбом «Становление искусства татарской рукописной и печатной книги XVII – начала XX в.» под авторством Фирдаус Вагаповой.

tatar-inform.ru