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Три книги Татарского издательства стали дипломантами престижных литературных конкурсов

Три книги Татарского издательства стали дипломантами престижных литературных конкурсов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 07.06.2022 0 1

Знаковым событием открытия книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве стала церемония награждения победителей общероссийского профессионального конкурса АСКИ (Ассоциация книгоиздателей России) «Лучшие книги года 2021».

В номинации «Лучшие издания, посвященные российским регионам»  дипломантом стала книга «Как жили татары в средние века: история повседневности». Составители Марат Гибатдинов и Ляля Муртазина.

В конкурсе «Лучшее региональное издание» победителями стали сразу две книги Татарского книжного издательства. Это книга Венеры Якуповой «24 рецепта успеха» и книга-альбом «Становление искусства татарской рукописной и печатной книги XVII – начала XX в.» под авторством Фирдаус Вагаповой.

tatar-inform.ru

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