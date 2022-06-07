В селе Шыгырдан Чувашской Республики Сабантуй начался с чтения аятов Корана

Председатель Духовного управления мусульман Чувашской Республики, член Общественной палаты Чувашской Республики, Общественного совета Батыревского района Мансур хазрат Хайбуллов принял участие в национальном традиционном празднике «Сабантуй», который прошел на территории молодежного парка «Дружбы народов» с. Шыгырдан Батыревского района.

Праздник начался с чтения аятов Корана.

В официальной части праздника приняли участие глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Высшего Экономического Совета Чувашской Республики Анатолий Аксаков, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики Олег Мешков и Сергей Семенов, доктор филологических наук, доцент, ректор института БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев, глава Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Марат Гафаров, Председатель Духовного управления мусульман Чувашской Республики, член Общественной палаты Чувашской Республики, Общественного совета Батыревского района Мансур хазрат Хайбуллов и др. официальные гости.

В ходе торжества лучшие из лучших, передовики всех отраслей развития сельского поселения, активисты награждены Почетными грамотами, Дипломами, Благодарственными письмами различного уровня.

Особой наградой праздника были памятные медали «95 летие образования Батыревского района», учрежденные Собранием депутатов района в 2022 году в рамках празднования юбилея муниципального образования. Отметим, первые медали вручены ветеранам Великой Отечественной войны.

В программе традиционного праздника- бега рысистых лошадей, борьба «Корэш», армрестлинг, поднятие гирь, перетягивание каната, велогонка для дошкольников и многие другие игры, и конкурсы для детей и взрослых.

«Сабантуй» как истинно массовый праздник дает каждому человеку возможность повеселиться, поучаствовать в играх – состязаниях или побыть просто зрителем. Но при всем этом он останется в памяти только приятными впечатлениями, встречами друзей и родственников, земляков.

dsmr.ru