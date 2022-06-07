В Касимове пройдут мероприятия, посвященные 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией

Духовное управление мусульман Российской Федерации и Всемирный конгресс татар совместно с Татарской Национально-культурной автономии Рязанской области и г. Касимова, при участии Администрации г. Касимов Рязанской области, Всетатарского общества краеведов при ВКТ и РОО «Общество татарских краеведов» РТ, научной, религиозной, краеведческой и татарской общественности Республики Татарстан, города Москвы, Рязанской области и других регионов исторически компактного проживания татар в Европейской части Поволжья, Урала и Сибири при поддержке министерств, ведомств, общественных и творческих структур Российской Федерации, Республики Татарстан, Рязанской области в рамках празднования 1100-летия принятия Ислама как государственной религии Волжской Болгарии предками татар Поволжья и Урала (922-2022), 30-летия Всемирного конгресса татар, 870-летия основания г. Касимов (1152 г.) и 570-летия образования Касимовского ханства (1452-1682гг.), проведения Года культурного наследия народов России в РФ и увековечивания памяти царицы Сююмбике (в г. Касимове) проводит 8-11 июня 2022 года в одном из важнейших историко-культурных центров татарского народа в г. Касимово Рязанской области серию юбилейных историко-культурных мероприятий.

Одним из важнейших мероприятий организованных в рамках этих событий в г. Касимово, является проведение 9 июня с.г. Всероссийской научно-практической конференции «Государство, образование, личность и история ислама на российском пространстве (Чтения им. Мухлисы Буби)», проводимой Духовным управлением мусульман Российской Федерации, Московским исламским институтом при поддержке Всемирного конгресса татар и других общественных, религиозных и государственных структур, научной и краеведческой общественностью.

В рамках вышеназванной конференции планируется проведение 9 июня 2022 г. в г. Касимов Рязанской области Всероссийского научно-краеведческого симпозиума «Роль татар Касимовского региона и Окско-Сурского междуречья в истории и культуре татарского народа и их вклад в становлении и укреплении Российского государства» (Сессия 3).

В ходе подготовки, проведения и подведения итогов конференции и симпозиума планируется издание тематического сборника статей и материалов по тематике форума.

Проведение форума связано с необходимостью и актуальностью изучения истории регионов и населенных пунктов исторически компактного проживания татар в российском и евразийском пространстве и активизацией историко-краеведческого и музейно-просветительского движения.

В связи с этим отметим, что одним из важнейших направлений региональных научных и историко-краеведческих исследований являются изучение истории и культуры средневековых татарских государств, вопросы их взаимоотношений между собой и другими государственными образованиям Евразии, а также роли отдельных татарских этно-культурных и сословных групп в истории и культуре татарского народа, формировании национальных государств в средневековье, а также их вкладе в становление и укреплении Российской государственности. В этом отношении важнейшими являются вопросы изучения взаимоотношений человека и природы в историческом процессе, изучения уникальных объектов природы и памятников историко-культурного наследия татар в Окско-Сурском междуречье. Важны также вопросы изучения процессов формирования этно-культурных тюрко-татарских групп и их оседло-земледельческих поселений в бассейнах рек Волга, Ока, Сура и их притоков в периоды формирования средневековых тюрко-татарских государств, в частности, Хазарского каганата, Буртасского княжества, Волжской Болгарии, политических объединений Дешта-Кыпчака, Золотой Орды, Темниковского княжества, Казанского и Касимовского ханств. Актуально также изучение роли правителей и населения Касимовского ханства и сопредельных территорий во взаимоотношении между Московским государством и с Казанским ханством и другими татарскими государствами. Интерес представляет изучение жизни и деятельности татарского населения после вхождения Касимовского ханства и сопредельных территорий в состав Московского государства, а также его роли в укреплении Российской государственности. Важным является изучение истории возникновения и развития татарских населенных пунктов в бассейнах рек Ока и Сура в пределах земель бывших Темниковского княжества и Касимовского ханства.

В связи с вышеизложенным важен опыт совместной работы ученых, специалистов, краеведов, работников туристических структур, органов культуры, музееведов, общественных и религиозных деятелей, представителей органов местной и региональной власти Рязанской области, г. Москвы, Татарстана и других регионов Поволжья и территорий Окско-Сурского междуречья по изучению истории и культуры названного региона, написанию истории регионов и населенных пунктов, исследования жизни и деятельности выдающихся земляков – уроженцев рассматриваемого региона, что позволило выдвинуть инициативу по обсуждению проблемы изучения памятников историко-культурного наследия и различных вопросов историко-культурного развития территорий Касимовского региона и Окско-Сурского междуречья с эпохи средневековья до современности.

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Конференция приурочена к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, а также 870-летию основания города Касимова, впоследствии ставшего столицей Касимовского ханства, и пройдет в рамках комплекса юбилейных торжеств, организуемых Духовным управлением мусульман Российской Федерации и Администрацией муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области по случаю юбилейных дат.

В дни проведения конференции в г. Касимов 10 июня с.г. состоятся также:

праздничная пятничная молитва в Ханской мечети Касимова накануне начала ее реставрации;

торжественное открытие памятника «Сююмбике – Царице Казанского ханства» в сквере Сююмбике;

праздничный концерт для горожан и гостей Касимова в честь 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии и Дня России;

выставки, приуроченные к юбилейным датам.

Участие в мероприятиях примет председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин, по инициативе которого в 2022 году на федеральном уровне отмечается 1100-летие официального принятия ислама народами Волжской Булгарии и под чьей эгидой создан памятник правительнице XVI в. Сююмбике, похороненной на касимовской земле.

В работе конференции и в юбилейных мероприятиях примет большая делегация из Татарстана и Всемирного конгресса татар под руководством Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева. Кроме того, в составе делегации принимают участие около 70 ученых, краеведов, общественных деятелей, журналистов (в том числе съемочная группа “ТНВ”) и артистов оркестра “Казан нуры”. Всего в работе конференции принимают участие более 160 участников, представляющие г. Москву, г. Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Республику Марий Эл, Республику Удмуртия, Республику Мордовия, Кемеровскую, Московскую, Рязанскую, Пензенскую, Нижегородская, Кировская области.

Выбор места для проведения традиционных ежегодных научных Чтений имени Мухлисы Буби обусловлен не только юбилеем Касимова как города-симбиоза двух культур и места упокоения легендарной Сююмбике, но и богатой традицией просвещенности и учености среди касимовских татар. Возрождением духовного, этнографического, исторического наследия местной татарской мусульманской общины озабочено на протяжении многих последних лет Духовное управление мусульман Российской Федерации. После успешной передачи в 2013 году памятников федерального значения Ханской мечети Касимова (с минаретом XVI в. постройки) и двух мавзолеев – текие Шах-Али хана и текие Мухаммад Авган султана в собственность ДУМ РФ, в 2021-2022 гг. при содействии и финансировании Министерства культуры Российской Федерации был разработан проект реставрации мечети, разработаны и утверждены проекты реставрации текие Шах-Али хана и текие Мухаммад Авган султана тогда как сама реставрация, как ожидается, начнется в ближайшие месяцы. Ранее на средства, выделенные областным правительством Рязанской области, администрацией г. Касимова, Духовным управлением мусульман Российской Федерации, а также собранные местной татарской общиной был реконструирован городской сквер. Расположенный на берегу реки Оки, сквер, назван в честь Сююмбике и находится напротив Ханской мечети и в непосредственной близи от текие Шах-Али хана, где, предположительно, покоится прах легендарной правительницы.

Конференция «Государство, образование, личность в истории ислама на российском пространстве» ставит своей целью рассмотреть религиозные, этические, исторические, цивилизационные аспекты становления и развития обществ и государств, персоналии и их вклад в эти процессы, а также вопросы развития мусульманской культуры в изменяющемся мире. К участию в ней приглашаются религиозные и общественные деятели, теологи, историки, археологи, социологи, культурологи, деятели искуства, специалисты-практики в области музейного и архивного дела, представители органов власти, местного самоуправления и др.

Работа конференции состоится в рамках панельных сессий:

История и археология. «Возрождение и сохранение исторической памяти народа: роль историков, археологов и краеведов»;

Теология и философия. «Роль Женщины в научном и общественном прогрессе»;

Краеведение. «Роль татар Касимовского региона и Окско-Сурского междуречья в истории и культуре татарского народа и их вклад в становление и укрепление российского государства» (в формате научно-краеведческого симпозиума)

Даты проведения: 9-11 июня 2022 года

Место проведения: Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 1а,

«Центр Культурного Развития г. Касимов»

Кандидат исторических наук, профессор Альберт Бурханов