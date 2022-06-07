На площадке Общественной палаты Чувашской Республики состоялся региональный проект «Час с министром». Во встрече с членами региональной палаты, среди которых был и председатель ДУМ Чувашии Мансур хазрат Хайбуллов, приняла участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. Модератором мероприятия выступила заместитель Председателя Общественной палаты Чувашии, председатель комиссии по социальной политике и национальным вопросам Ирина Булыгина.

В рамках круглого стола министр культуры Чувашии рассказала об итогах работы министерства за 2021 год, ключевых показателях, а также о планах и основных направлениях работы ведомства в текущем году. В частности, Светлана Анатольевна акцентировала внимание присутствующих на реализации национального проекта «Культура».

Ознакомившись с приоритетными задачами министерства, участники встречи задали министру вопросы и обсудили актуальные темы.

Светлана Анатольевна поблагодарила общественников за их неравнодушное отношение к вопросам развития культуры в регионе.

Пресс-служба ДСМР