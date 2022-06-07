В Республике Коми прошел национальный праздник Сабантуй

Это торжество объединяет людей: теплые дни, общая праздничная атмосфера и сплочённость отмечающих – вот что создаёт волшебство Сабантуя.

Ухта не осталась в стороне, и 5 июня в парке КИО прошел один из самых древних праздников! Сабантуй порадовал жителей развлекательной программой. Концерт творческих коллективов города и гостей из Республики Татарстан и Башкортостан, традиционные состязания: куреш или по-другому борьба на поясах, бой мешками, бег с коромыслом, наполненным водой, и многое другое. Также были и спортивные конкурсы: армреслинг, перетягивание каната и подъем гири. Но не только взрослые веселились на празднике, для детей установили батуты и проводились конкурсы с призами.